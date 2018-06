Eerste aanmaning wordt altijd gratis: nieuwe wet tegen schuldophoping Redactie

22 juni 2018

Een eerste herinneringsfactuur wordt altijd gratis en invorderingskosten mogen nooit meer dan 15% van het factuurbedrag bedragen. Dat staat in een nieuwe wet waarmee consumentenminister Peeters (CD&V) overmatige schuldenlast wil indijken.

Bijna 5% van de Belgen kampt met betalingsachterstand voor basisbehoeften zoals water of stroom. Bij armen is dat 16%. "Schulden leiden vaak tot bijkomende kosten en zijn één van de belangrijkste oorzaken van armoede", aldus Kris Peeters. "Mensen komen zo in een vicieuze cirkel terecht. Door voldoende tijd te geven om facturen te betalen en extra kosten te beperken, wil ik de consument beter beschermen."

Concreet zal een eerste herinneringsbrief niet meer gepaard gaan met extra kosten. De brief moet voortaan een overzicht bieden van alle kosten en verwijlintresten die kunnen volgen vanaf een tweede rappel. Die worden wel begrensd.

Grens

Invorderingskosten mogen nooit meer de werkelijke kost van de handeling overschrijden. En er komen plafonds die worden berekend op de hoofdsom: 15% op de eerste schijf van 2.500 euro, 10% op de schijf tot 5.000 euro, 5% op de schijf tot 10.000 euro en 1% op die tot 200.000 euro. Dat alles met een maximum van 6.775 euro.

"Contractuele voorwaarden mogen geen andere kosten voorzien dan de minnelijke invordering. Bij verwijlintresten mag de aangerekende rentevoet niet hoger liggen dan de wettelijke voet bij betalingsachterstand in handelszaken", aldus Peeters.

In samenwerking met minister van Justitie Koen Geens (CD&V) plaatst Peeters gerechtsdeurwaarders en advocaten onder het toezicht van de economische inspectie, net als bij incassobureaus. Zij moeten controleren of alle invorderingskosten en intresten in overeenstemming zijn met de contractuele voorwaarden van een factuur.