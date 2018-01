Eerste 5G-netwerk in ons land geactiveerd 00u00 0

Op de Hasseltse Corda Campus is gisteren het eerste 5G-netwerk van België gelanceerd. Het gaat om een testomgeving voor bedrijven en onderzoekers. De eindgebruiker moet wellicht nog twee jaar of langer wachten voor hij zijn toestellen zal kunnen verbinden met de opvolger van 4G. Dankzij 5G wordt het mogelijk om het netwerk bij wijze van spreken in verschillende rijvakken te verdelen, waarbij een 'pechstrook' vrij gehouden wordt voor crisismomenten. Dat moet vermijden dat bij grote rampen het netwerk oververzadigd geraakt. Een stabiele verbinding kan ook letterlijk levensnoodzakelijk zijn bij ziekenhuisoperaties vanop afstand via een livestream-verbinding. Telecomminister Alexander De Croo (Open Vld) zal in februari met een voorstel naar de ministerraad gaan om het spectrum voor 5G commercieel te veilen, in de hoop dat 5G vanaf 2020 of 2021 voor iedereen beschikbaar is.

HLN