Eerste 100% Belgische speedpedelec 00u00 0

Het fietsbedrijf Van den Berghe uit Sint-Niklaas lanceert binnenkort de allereerste speedpedelec van 100% Belgische makelij. De snelle e-bike is bij de producent van Oxford-fietsen ontworpen en wordt er in de eigen fabriek geassembleerd en gecertifieerd. De tweewieler voldoet volledig aan de nieuwe wetgeving die vanaf 1 januari van kracht is. "We kunnen garanderen dat de speedpedelec voldoet aan de allernieuwste Europese technische voorschriften. En die zijn streng", klinkt het. "De fietsen moeten beschikken over specifieke banden, lichten, een hoorn die precies zoveel decibel produceert tot de juiste verlichting van de nummerplaat. Met deze volledig Belgische fiets krijg je meteen de roze kaart mee voor de verzekering." De prijs van de tweewieler wordt pas later bekendgemaakt. (JVS)

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee