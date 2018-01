Eerstdaags doorbraak rond Stanciu? 00u00 0

De entourage van Nicolae Stanciu (24) leeft op goede hoop. Het wil eerstdaags de uitgaande transfer van de Roemeense man van 10 miljoen euro afronden. Stanciu zelf wil naar Sparta Praag, maar het blijft zeer de vraag of de Tsjechen voldoende geld op tafel kunnen leggen. In elk geval is Anderlecht niet van plan om zich onder druk te laten zetten in dit dossier, hoewel het middelen nodig heeft om een nieuwe spits aan te trekken. (PJC)