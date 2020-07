Exclusief voor abonnees Eerst wel, dan niet en nu toch quarantaine voor wie uit 'oranje zone' komt 15 juli 2020

Verwarrende communicatie over de kleurencodes voor terugkerende toeristen: nadat in het begin was gezegd dat wie uit een 'oranje zone' kwam zich moest laten testen en in quarantaine moest, bleek dat plots niet meer nodig. Op diplomatie.belgium.be stond enkel nog dat reizigers 'extra waakzaam' moesten zijn op symptomen. Tot dat gisteren weer aangepast werd: wie uit een oranje zone - zoals Luxemburg en Kroatië - komt, wordt toch gevraagd in quarantaine te gaan en zich te laten testen. "De boodschap is nog steeds dezelfde, maar de formulering is aangepast", is de uitleg in regeringskringen. "Het is geen verplichting, maar het wordt wel aangeraden. Er wordt een beroep gedaan op de burgerzin van de reizigers." Voor alle duidelijkheid: er geldt géén reisverbod naar oranje zones. Malta is intussen ook geen rode zone meer voor vertrekkers, het valt onder code oranje.

