Eerst wassen, dan dragen: "Pas vooral op met heel goedkope accesoires én feloranje kleding HALVE TABEL VAN MENDELEJEV AANGETROFFEN IN NIEUWE KLEDING Celien Moors

09 juli 2018

00u00 0 De Krant De FOD Volksgezondheid raadt aan om nieuwe kleding éérst te wassen voor ze te dragen. Vorige week werd hetzelfde advies geformuleerd in Frankrijk, nadat een studie had gewezen op de aanwezigheid van chemicaliën. Door het stijgende gebruik van synthetische stoffen zien dermatologen meer irritaties van de huid.

Eén op de vijf nieuwe kledingstukken en schoenen bevat allerlei chemische goedjes zoals nonylfenol, benzidine, formaldehyde, chroom en nikkel, zo blijkt uit een onderzoek van het Franse Nationaal Agentschap voor de Veiligheid van Voedsel, Milieu en Arbeid. Hoewel die stoffen onder bepaalde grenswaarden toegelaten zijn, kunnen ze allergische reacties veroorzaken én zelfs kankerverwekkend zijn. Voor chromaat - aanwezig in sommige schoenen - werden er zelfs allergische reacties gemeld ónder de wettelijke drempel. Na het wassen verdwenen de meeste chemicaliën uit de kleding.

Hoe die stoffen daar terechtkomen? De productie van kleding vereist nu eenmaal allerlei chemische processen, zegt Stijn Steuperaert, adviseur Milieu en Toxicologie bij textielcompetentiecentrum Centexbel. "Denk aan verfstoffen. Daarvan kunnen restanten achterblijven." Ook om schimmels en insecten tijdens het transport te weren of kleding kreukvrij in de winkel te laten hangen, kunnen chemicaliën gebruikt worden. "Pas vooral op met heel goedkope accessoires én met feloranje kleding. Die laatste kan pigmenten van loodchromaat bevatten."

Primark

Als reactie daarop ziet dermatologe Jo Lambert (UZ Gent) de laatste jaren meer allergische reacties en irritaties op de huid - 5% van de allergieën komt voort uit kleding, 30% van de voetallergieën uit schoeisel. "Zeker in een vochtige omgeving kunnen kleine moleculen loskomen en binnendringen in de huid. Die kunnen voor tijdelijke irritaties zorgen, zoals eczeem, roodheid, jeuk of een branderig gevoel. Doorgaans is dat snel opgelost met een lokale cortisone- of barrièrecrème, waardoor de huid minder doorlaatbaar is. Allergieën komen dan weer vaker voor bij het dragen van synthetische stoffen, zoals polyester en acryl - de laatste jaren vaker gedragen door de opkomst van ketens als Primark. Om de stof kreukvrij en kleurvast te houden, worden daarin zogenaamde formaldehydevrijstellers gebruikt. Katoen, linnen en zijde houden hun kleur van nature meer vast."

Nochtans is Europa zich al een tijdje bewust van de schadelijke gevolgen en probeert het restanten van die chemicaliën te verminderen. Steuperaert: "Neem bijvoorbeeld de zakjes met bolletjes die zich in schoendozen bevinden. Die zijn er om vocht te absorberen en bevatten vroeger gevaarlijke, vluchtige stoffen die bij blootstelling irritaties konden veroorzaken. Nu staan daar beperkingen op. Vanaf 2021 worden ook grenswaarden opgelegd voor stoffen zoals nonylfenolethoxylaten, gebruikt in verfprocessen. Wordt die grens overschreden, dan moet het product van de Europese markt verdwijnen."

Niet wateroplosbaar

Jan Eyckmans van de FOD Volksgezondheid wil geen paniek zaaien. "In ons land zijn er geen meldingen van overdreven allergische reacties op kleding, al is het altijd ons advies geweest om eerst te wassen voor te dragen. Alleen al om hygiënische redenen. Zeker tijdens de solden weet je niet door hoeveel handen sommige stukken al gegaan zijn." Wat schadelijke stoffen betreft, helpt wassen niet altijd, weet Steuperaert nog. "Niet alle chemicaliën zijn wateroplosbaar. En sowieso komen ze via het water in het milieu terecht." Net daarom heeft een aantal merken, zoals Nike en Adidas, beloofd om tegen 2020 geen gevaarlijke stoffen meer te gebruiken in het productieproces.