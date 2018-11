Eerst viool geven, dan verblijfsvergunning vragen 13 november 2018

Shao Changchun deelde cadeaus uit in Vlaanderen om de relaties tussen ons land en China te versterken. Bree kreeg in 2012 bijvoorbeeld twee violen voor de muziekschool. Lier sleepte acht stuks in de wacht. Ook al lijkt er op het moment zelf geen reden om te twijfelen aan de Chinese organisatie, achteraf worden de zaken toch in een ander licht geplaatst. Frank Boogaerts (N-VA), huidig burgemeester van Lier, herinnert zich zo een bizar voorval van de laatste maanden. "Iemand uit China nam met mij contact op en verwees naar die schenkingen", zegt Boogaerts. Bij dat contact zou de vraag gesteld zijn of hij niets kon doen om een verblijfsvergunning te verlengen. "Maar ik heb daar geen gevolg aan gegeven." (YV)

