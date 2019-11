Exclusief voor abonnees Eerst verkiezingen, dan pas kiezen Britten EU-commissaris 15 november 2019

De Britse regering wacht tot na de verkiezingen van 12 december om een Europees Commissaris af te vaardigen. Dat staat in een brief die Londen heeft gestuurd naar de voorzitter van de nieuwe Europese Commissie, Ursula von der Leyen. Zij had er bij premier Boris Johnson op aangedrongen om snel een Commissaris te kiezen. Zolang het Verenigd Koninkrijk lid is van de EU, is het daartoe verplicht. Von der Leyen gaat nu waarschijnlijk toch op 1 december starten met haar nieuwe Commissie - zonder Brit. (GVV)