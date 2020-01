Eerst stelen ze je hart, dan je centen: 1.600 Belgen opgelicht door ‘valse vrienden’ Dietert Bernaers

27 januari 2020

00u00 99 De Krant Bijna 1.600 Belgen zijn de voorbije vier jaar opgelicht door zogenaamde vriendschapsfraudeurs. Dat zijn mensen die ze op sociale media of datingsites hebben leren kennen en die er na een tijdje in slagen om hen geld af te troggelen. In totaal werd sinds 2016 liefst 13,6 miljoen euro buitgemaakt.

In de eerste negen maanden van 2019 heeft de Economische Inspectie 595 meldingen gekregen van slachtoffers van vriendschapsfraude. In 237 gevallen werd daarbij een bedrag vermeld. In totaal ging het om 4,6 miljoen euro, dat is gemiddeld ruim 16.000 euro per dossier. Telkens werden de slachtoffers in eerste instantie benaderd via het internet, meestal via Facebook of Tinder. "Ze worden verleid en bedrogen", zegt Mary Ann Bongers van vzw Neniu, die slachtoffers van oplichting ondersteunt. "Eerst stelen ze je hart, dan je centen."

De cijfers zijn bovendien slechts het topje van de ijsberg, zeggen kenners. "De meeste slachtoffers zijn te beschaamd om er ook maar iets over te vertellen aan familie en vrienden, laat staan dat ze aangifte doen bij de politie. Ze voelen zich onnozelaars omdat ze er zijn ingetuind. Maar het overkomt werkelijk iedereen, zelfs rechters, politici en bedrijfsleiders. Hopelijk geraakt het onderwerp snel uit de taboesfeer. Pas dan zal het grote publiek zich echt bewust worden van deze vorm van oplichting en zullen de meeste mensen wat meer op hun hoede zijn, vooraleer ze geld overmaken aan iemand die ze nog nooit in levenden lijve hebben gezien."

Lees het uitgebreide artikel op HLN+: Vriendschapsfraudeurs maken in vier jaar tijd 13,6 miljoen euro buit: zo bescherm je jezelf