Eerst rollen Franse militairen de spierballen, daarna betogers 15 juli 2019

Op de Franse nationale feestdag zijn, na het militair defilé op de Champs-Elysées in Parijs, rellen uitgebroken. Manifestanten die beweerden op te treden in naam van de gelehesjesbeweging, wierpen een barricade op met hekken die voor de parade voorzien waren. Ze staken ook vuilnisbakken in brand. Tijdens het defilé hadden enkele honderden gele hesjes zich al onder de gewone toeschouwers gemengd. Ze floten president Emmanuel Macron uit bij zijn aankomst. Drie leiders van de beweging zijn opgepakt voor het organiseren van een illegale demonstratie. In totaal werden 175 personen ingerekend.

