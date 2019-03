Eerst regen, dan buien HET WEER 07 maart 2019

De dag begint grijs en regenachtig. De meeste regen trekt wel weg, en zo zal het niet alleen droger, maar ook zonniger worden. Nu en dan trekken er nog een paar buien over het land. De middagtemperaturen bedragen gemiddeld 10 graden en er waait een krachtige zuidwestenwind. Vooral tijdens de buien kunnen er krachtige rukwinden voorkomen, tot 70 of 80 km per uur.

