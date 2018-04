Eerst qualifier, dan Trump voor Brecel 10 april 2018

Luca Brecel weet na de loting voor het WK Snooker (21 april-7 mei) wat hem eind deze maand in het Engelse Sheffield te wachten staat. De 23-jarige Belg neemt het als dertiende reekshoofd op tegen een nog te bepalen qualifier. Mits winst wacht hem een ontmoeting met Judd Trump, de huidige nummer vier van de wereld. Voor Brecel wordt het zijn derde deelname aan de hoofdtabel van het WK. Zowel in 2012 als in 2017 werd hij in de eerste ronde uitgeschakeld. (TTV)