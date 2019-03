Eerst opgehemeld, dan verketterd Kardinaal Danneels sterft op 85 15 maart 2019

Godfried Danneels was in de wieg gelegd voor het priesterschap. Als kind speelde hij al eucharistievieringen na in de bakkerij van zijn opa. Als bisschop, aartsbisschop en uiteindelijk kardinaal was de populaire Danneels een graag geziene gast in tv-programma's. Maar de kansen op het pausschap die hem in eigen land toegedicht werden, waren volgens onze columnist en kerkjurist Rik Torfs vooral ingegeven door chauvinisme. "Net zoals we steevast denken dat we het Eurovisiesongfestival gaan winnen." De zaak-Roger Vangheluwe en Operatie Kelk vormden een serieuze smet op het blazoen van Danneels. "Hij sprong veel te laks om met misbruikdossiers, die hij het liefst van al binnenskamers hield", aldus nog Torfs.

