Eerst NBA-match, dan succesvol geopereerd 06 maart 2020

00u00 0

Nog even herstellen in Dallas en dan weer naar Europa. Eden Hazard (29) is met succes geopereerd aan de rechterenkel. De ingreep vond in de VS vroeg in de ochtend plaats. Dokters Eugene Curry, Dan Cooper en Niko Mihic, hoofd van de medische staf van Real, noemen de operatie geslaagd. Ook Hazard zelf werd gerustgesteld. Hij kan binnenkort beginnen aan de revalidatie. Volgens de meest optimistische prognoses zou hij tussen 2 en 2,5 maand weer kunnen voetballen. Missie EK is niet in gevaar. Waarschijnlijk gaat Hazard revalideren bij Lieven Maesschalck.

