Eerst loonindexering, dan pas taxshift 11 december 2018

00u00 0

Op 1 januari worden de lonen van meer dan 450.000 bedienden, die behoren tot paritair comité 200 (pc200), geïndexeerd. Volgens berekeningen van HR-dienstverlener SD Worx mogen die bedienden rekenen op een indexering van 2,18%. Dat ligt in lijn met de voorspelling van sectorgenoot Acerta, dat op 2,17% mikte. Op 1 januari treden ook enkele maatregelen van de taxshift in werking. Alleen rijst dan de vraag: wat komt eerst? De taxshift? Of de loonindexering? Navraag bij Kristiaan Andries, loonexpert bij SD Worx, leert dat eerst de indexering wordt toegepast, nadien de verlaagde RSZ-bijdragen. Dat verhoogt het loonzakje van bedienden met minimaal een kleine 45 euro. (FrD)

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN