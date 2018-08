Eerst kwam poetsvrouw, dan pas politie in flat waar Limburgs model stierf 16 augustus 2018

00u00 0

Mogelijk zijn er heel wat belangrijke sporen verloren gegaan in het onderzoek naar de dood van het Belgisch-Nederlandse model Ivana Smit (foto) in Maleisië. Dat bleek de voorbije dagen tijdens de hoorzittingen in hoofdstad Kuala Lumpur. Zo heeft een poetsvrouw het appartement waar Smit de fatale val maakte schoongemaakt, nog voor de technische recherche er sporenonderzoek had gedaan. Ze verklaarde dat ze dat deed op vraag van het Amerikaanse koppel bij wie het model verbleef. Ook pakten de speurders mogelijk bewijsmateriaal in het appartement met blote handen om het in enveloppen te stoppen. "Het onderzoek is een aanfluiting", zegt advocaat Sébas Diekstra, die de nabestaanden van het model bijstaat.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN