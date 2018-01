Eerst kou trotseren, dan Poetin: premier Michel voor het eerst in Rusland JS

30 januari 2018

00u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 De Krant "Groots. Prachtig. Maar koud." Premier Michel - met pet - ontdekte gisteravond het Rode Plein in Moskou, omgeven door het Kremlin, de kathedraal en het mausoleum van Lenin. Het sneeuwde lichtjes en het vroor min vijf. Milde temperaturen voor de tijd van het jaar in Moskou. De vrieskou: wie zoals de premier vastbesloten is om president Poetin vrank en vrij in de ogen te kijken, kan die niet deren.

Charles Michel zette gisteren voor het eerst in zijn leven voet op Russische bodem. Vandaag spreekt hij er met premier Medvedev, morgen mag hij in het Kremlin op audiëntie bij Poetin. De Russische president is de enige wereldleider die Michel nog niet heeft ontmoet. Omgekeerd is de Belgische premier één van de eerste Europese regeringsleiders die met Poetin gaat praten sinds de relaties met de Europese Unie zijn verzuurd en er wederzijdse economische sancties volgden. Die vicieuze cirkel wil Michel helpen te doorbreken. "Sancties kunnen nooit een einddoel zijn. Ik wil met Poetin opnieuw de dialoog aangaan. Spreken mét hem, in plaats van te spreken over hem, zoals we doorgaans doen op Europese toppen."

De premier wil een open gesprek. "Zonder taboes. Zonder rond de pot te draaien. Het is niet de eerste keer dat ik een gesprek onder vier ogen heb met een leider wiens land er niet dezelfde democratische normen als de onze op nahoudt."

De Russische rol in landen als Syrië en Libië, de mensenrechten in Rusland, het kan allemaal aan bod komen. Niemand die het weten zal, want Poetin geeft achteraf nooit uitleg over een gesprek. Of dat niet wat hoog gegrepen is voor een land als België? "Ik ben niet naïef, maar ik denk dat we diplomatiek boven ons politiek gewicht kunnen boksen", zegt Michel. "En dat we dingen in beweging kunnen krijgen."

Op 18 maart zijn er in Rusland presidentsverkiezingen. De vraag is niet of Vladimir Poetin herverkozen wordt, maar hoeveel Russen zich de moeite zullen getroosten om (voor hem) te stemmen.