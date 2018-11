Eerst het woordgrapje, nu (weer) fiets door raam 'Dagelijkse Kost' 22 november 2018

Vandalen hebben een raam van het huis in de Schrijnmakersstraat in Leuven vernield waar Jeroen Meus' kookprogramma 'Dagelijkse Kost' wordt opgenomen. Het is de tweede keer op een jaar tijd dat dit gebeurt. Het team van Dagelijkse Kost ondervond geen hinder. "Dat raam was al gemaakt voor Jeroen op de set aankwam in de ochtend. De productie kwam dus niet in het gedrang. Maar dit kan niet meer. Wij gaan rolluiken plaatsen zodat vandalen zich niet meer op onze ramen kunnen uitleven. Jammer voor de fans, want er zijn veel mensen die graag eens aan het venster komen kijken en daar zelfs een omweg voor maken. De vandalen verkloten het voor de fans en dat is erg spijtig", aldus producer Bart Verbeelen. De politie stelde een proces-verbaal op van de feiten. Het blijft niet enkel bij fietsen door het raam gooien, een tijdje geleden werden ook de 'S' en de 'T' van 'Dagelijkse Kost' van plek gewisseld, waardoor het 'Dagelijkse Kots' werd. Sindsdien hangen de letters aan de binnenkant van het raam. (ADPW)

