Eerst goals Tessa Wullaert voor Man City 27 augustus 2018

Tessa Wullaert scoorde gisteren haar eerste doelpunten voor Manchester City. Met twee treffers zette de Red Flame de Citizens op weg naar een 4-0-overwinning tegen Leicester City in de Continental Cup. Vorige week moest Wullaert, deze zomer overgekomen van Wolfsburg, nog vrede nemen met een plaats op de bank. Gisteren kreeg ze wel een basisplaats en ze opende in de 54ste minuut met een knal in de winkelhaak. Tien minuten voor tijd nam ze van dichtbij de 3-0 voor zich. Wullaert werd verkozen tot Speelster van de Match. "Goed dat het doelpunt vrij snel valt in mijn carrière bij City. Hoe langer het duurt, hoe moeilijker het wordt." Op 9 september beginnen de Citizens aan de competitie met een verplaatsing naar Chelsea.

