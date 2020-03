Exclusief voor abonnees Eerst goal van het jaar voor Thorgan Hazard 09 maart 2020

00u00 0

Het was even wachten maar eindelijk heeft Thorgan Hazard z'n eerste goal van het nieuwe jaar beet. Zaterdag opende de 26-jarige aanvaller de score voor Borussia Dortmund, op bezoek bij zijn ex-club Borussia Mönchengladbach. Het was al van 14 december geleden dat Hazard nog eens tot scoren kwam. Hij zit nu aan vijf competitiegoals en heeft ook tien assists op z'n naam staan. Dortmund haalde het met 1-2 en sprong over Leipzig naar de tweede plaats in de Bundesliga. Na 83 minuten kon Hazard niet meer voort- hij mankte - en trainer Lucien Favre haalde hem naar de kant. Geen paniek: Hazard kampte met krampen en zou woensdag in de return van de achtste finale van de Champions League tegen PSG inzetbaar zijn. Axel Witsel speelde de hele match. (VH)

