Eerst een schietgebedje, dan een skatesprong 27 december 2018

Een boekenwinkel of een foodmarkt in een kerk: dat hadden we al gezien. Maar een skatepark? In het Vlaams-Brabantse Halle mogen skaters voortaan hun ollies, backflips en andere kunstjes oefenen aan het altaar. De Paterskerk in het stadscentrum staat al een paar jaar leeg en in afwachting van een definitieve herbestemming, zetten de jeugddienst en skateschool Stoked Board Academy er voor de kerstvakantie ramps en rails neer waar de skaters op en over kunnen rollen. "Ze kwamen zelfs van Gent naar hier", zegt Eres Otte van de skateschool. "Het is een unieke plek in België." (BKH)

