Eerst drie jaar geëist, nu mag treinbestuurder Buizingen vrijuit van parket 20 september 2019

Coup de théâtre in het proces rond de treinramp in Buizingen. Het Openbaar Ministerie vordert plots geen straf meer voor de treinbestuurder, hoewel maandag nog drie jaar cel met uitstel gevraagd was. Volgens advocaat-generaal Catherine Ramaekers is er geen twijfel dat de man door een rood sein is gereden, maar ze volgt nu de verdediging. Die zegt dat er gekeken moet worden naar wie de grootste fout heeft begaan, de bestuurder of de rechtspersonen NMBS en Infrabel. Als de zwaarste fout bij die laatsten ligt, kan de rechtbank de bestuurder wel nog schuldig verklaren, maar hem geen straf meer opleggen. Uitspraak op 3 december. (WHW)