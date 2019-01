Eerst de zon zien opkomen vanop de 20ste etage, dan met de neus tussen de boeken Studeerplekje van 1,18 miljoen 19 januari 2019

Van de nood een deugd maken, heet dat dan. Omdat een loft (prijskaartje: 1,18 miljoen euro) in de Antwerpse Lichttoren maar niet verkocht raakte, wordt die tijdelijk een studeerplek voor acht uitverkoren studenten. Het architecturaal pareltje van stadsbouwmeester Bob Van Reeth blijkt niet alleen een baken van rust, daar op de 20ste verdieping, je kan er ook de zon zien opkomen boven Park Spoor Noord. Eén van de studenten is de 19-jarige neef van de CEO van het vastgoedbedrijf dat de loft in de portefeuille heeft. Hij houdt als 'conciërge' een oogje in het zeil, net als twee camera's. "Ik ben de enige die hier ook mag blijven slapen. De rest is tot eind deze maand elke dag welkom tussen 9 uur en 22 uur." De loft, voorzien van een prachtig terras en giga-flatscreen nodigt uit tot luieren, maar er zijn wel een paar restricties: geen lieven mee naar boven, geen wilde feestjes en verder flink studeren. (DILA)

