Eerst 140 vogels gestolen, dag erop een volière 15 februari 2019

De rechters in Mechelen hebben Gio L. (28) uit Nijlen schuldig bevonden aan de diefstal van zo'n 140 vogels. Hij ging er een dag later ook nog vandoor met een volledige volière. "Om de vogels tijdelijk te kunnen opvangen", klonk het op de zitting. Hij kreeg twee jaar cel met probatie-uitstel. Volgens het slachtoffer uit Putte ging het om verschillende kostbare vogels. Zijn advocate raamde de waarde op zo'n 25.000 euro. De volière werd een dag later gestolen uit een tuin en werd daarbij beschadigd.

