Eerlijke vinder 09 augustus 2019

00u00 0

Maandag wou ik nog een boodschap doen, net voor sluitingstijd, toen ik constateerde dat ik mijn geldbeugel verloren had. Omdat ik ervan uitging alles kwijt te zijn, liet ik mijn bankkaart blokkeren. Ik zag op tegen de administratieve rompslomp die mij te wachten stond. Groot was mijn verbazing toen ik dezelfde avond mijn geldbeugel, mét alles er nog in, terugvond in mijn brievenbus in Eke-Nazareth... Wat fijn dat er nog eerlijke mensen bestaan. Dank aan de vinder.

Naam bekend

