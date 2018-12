Eerherstel, toch nog 89 ROBBE DE HERT 18 december 2018

Alsnog, op z'n 76ste, kwam dit jaar de grote droom van filmmaker Robbe De Hert uit. Decennialang had hij zich vastgebeten in de ultieme documentaire over de geschiedenis van de Vlaamse film, toen z'n levenswerk een paar jaar geleden door geldgebrek definitief de diepvries in dreigde te gaan. Robbe was moegestreden, toen onverhoopt - en na een interview in deze krant - tóch nog de nodige centen zijn richting uitkwamen. Dit jaar kon De Hert z'n film eindelijk afmaken. Vanaf 27 december wordt 'Hollywood aan de Schelde' in bioscopen en culturele centra vertoond. Dat begint met wat de legende na jaren van doffe ellende dik verdient: een galavoorstelling. Eerherstel, dan tóch nog, voor één van de grootste filmmakers die ons land ooit kende. (VSH)

