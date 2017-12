Eerbetoon aan Marc Van Eeghem 00u00 0

De onlangs overleden Marc Van Eeghem speelde rollen in uiteenlopende VTM-reeksen, zoals 'Ons Geluk' (1995), 'Matroesjka's' (2005) en 'Code 37' (2011). In 2014 nam hij ook de hoofdrol in 'Amateurs' op zich. Als eerbetoon start VTM vanaf vanavond met de heruitzending van de serie van Frank Van Passel. In 'Amateurs' vertolkt Marc de rol van Jan Delvo, de enthousiaste bezieler van amateurtoneelgezelschap De Pajotters. Jan koestert de ambitie om te schitteren op een nationale theaterwedstrijd. Maar hij komt al snel tot het besef dat de weg naar roem niet altijd over rozen loopt. Marc speelt aan de zijde van Matteo Simoni, Stany Crets, Jonas Van Geel, Els Dottermans en Ann Tuts. (ARo)

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee