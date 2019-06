Exclusief voor abonnees Eenzaamste boom ter wereld 1 08 juni 2019

Probeer u zich de volgende omgeving eens voor te stellen: tot zover het oog kan reiken, is er niets, helemaal niets. Alleen maar woestijnzand. En te midden van dat grote niets prijkt één boom. Slechts één. Het enigste levende wezen in een straal van 400 kilometer. Een levend monument. De eenzaamste boom ter wereld. Eén van de mooiste natuurwonderen op deze planeet. En net die ene boom wordt omver geknald door een dronken vrachtwagenbestuurder. Onmogelijk, zegt u? Helaas bleek dit het lot van de acacia van Ténére (Niger) in 1973. Vandaag prijkt op diezelfde plek een stalen constructie als 'eerbetoon', de échte resten van de boom worden bewaard in een museum.

