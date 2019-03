Eenzaam naar 26 mei Onze opinie 01 maart 2019

Het is dat een regering maar één keer kan vallen. Anders kwam de regering-Michel vandaag opnieuw in de problemen. Niet over Marrakesh, maar over Libië nu. Na de val van Kadhafi in 2011 werd in België ruim 12 miljard aan Libische tegoeden bevroren op bevel van de Verenigde Naties. Maar de intresten op dat geld, naar verluidt een bedrag tussen 1 en 2 miljard euro, die heeft België inmiddels wel laten terugvloeien naar Libië, waar nog altijd onrust, chaos en geweld heersen. Dat was verboden, heeft de VN nog eens bevestigd. Ook die intresten hadden bevroren moeten worden. En dat had de Belgische regering kunnen en moeten weten, premier Michel op kop. Maar ofwel is die niet ingelicht door minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders, ofwel heeft hij het parlement minder verteld dan hij wist. In beide gevallen hebben Charles Michel en België een probleem - dat tot een echte crisis had geleid als deze regering nog een echte regering was geweest.

