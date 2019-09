Exclusief voor abonnees Eentje naar school, eentje in de buik 03 september 2019

Voormalig Ketnet-wrapster Véronique Leysen (33) en haar vriend Thomas Vanderveken (38), die binnenkort te zien is in de nieuwe versie van '1 jaar gratis', verwachten een tweede kindje. Véronique maakte het nieuws zelf bekend met een Instagram-foto, waarop haar zoontje Otto (2) zich onder haar jurk verstopt. "Het is nog te vroeg voor paaseieren, waar zoekt hij naar?", schreef ze er grappend bij. Ook voor Otto was het gisteren een grote dag: hij ging voor het eerst naar school.

