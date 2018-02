Eenpersoonskamer 20 februari 2018

Een eenpersoonskamer is niet altijd een garantie op een betere service. Onlangs is een tante van ons opgenomen in het ziekenhuis voor een controle- onderzoek, met de luxe van een eenpersoonskamer hoog in haar vaandel. Ze is 's nachts gestikt in haar eigen braaksel. Mocht zij op een meerpersoonskamer gelegen hebben, dan had haar kamergenoot de verpleging van wacht nog kunnen verwittigen. Maar nu kwam alle hulp te laat.

J.V.

