Eenpersoonskamers in ziekenhuis vorig jaar 6% duurder 01 december 2018

De prijzen voor eenpersoonskamers en ereloonsupplementen in ziekenhuizen blijven spectaculair toenemen. Vorig jaar werd de ziekenhuisfactuur voor een eenpersoonskamer liefst 6% duurder. Dat blijkt uit de jaarlijkse ziekenhuisbarometer van het Socialistisch Ziekenfonds. "Het verbod op ereloonsupplementen in meerpersoonskamers probeert men via andere wegen te omzeilen, onder meer door een fors prijskaartje te hangen aan een eenpersoonskamer", zegt Katrien De Weirdt van het Socialistisch Ziekenfonds. "De factuur daarvoor bestond vorig jaar voor 66% uit ereloonsupplementen." In 2017 betaalde een patiënt gemiddeld 1.798 euro voor een eenpersoonskamer, zo blijkt uit analyse van bijna 530.000 facturen. (SPK)

