Eénmansramp

Weinigen die zo de omschrijving 'eenmansramp' verdienen als de Amerikaanse geniale chemicus en technicus Thomas Midgley Jr. (1889-1944). Voor onze planeet én mensheid vond hij helaas de verkeerde dingen uit. Eerst bedacht hij de loodhoudende benzine, zodat de brandstofverbranding van automotoren regelmatiger zou verlopen. Alleen was lood uiterst schadelijk voor de gezondheid én wist Midgley Jr. dat ook. Sterker: met ethanol was er zelfs een onschadelijk alternatief voorhanden. Alleen kon de uitvinder daar geen patent op nemen én er dus ook geen geld aan verdienen. En alsof het nog niet volstond om de wereld mét lood te bezoedelen, vond hij in 1928 ook een revolutionair koelmiddel uit: chloorfluorkoolstofverbindingen of CFK's. Niet alleen perfect geschikt als koelmiddel, maar bleek achteraf ook als drijfgas in spuitbussen. Alleen zouden CFK's in de daaropvolgende decennia ook een onherstelbaar gat in de ozonloog vreten. Alweer met dank aan Thomas Midgley Jr., die helaas niet kon ontkomen aan zijn eigen zwarte noodlot. Omdat hij door polio verlamd was geraakt aan zijn onderste ledematen, had Midgley Jr. een ingenieus systeem bedacht om zich met touwen en katrollen uit zijn bed te tillen. Alleen bleek deze uitvinding net iets minder efficiënt dan zijn benzine en CFK's. Op 2 november 1944 raakte hij verstrengeld in zijn eigen creatie en stierf de verstikkingsdood.

