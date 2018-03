Eenheidsworst LETTERLIJK 10 maart 2018

Vandaag mag eenheidsworst dan wel 'meer van hetzelfde' betekenen, aanvankelijk werd hier een echte worst mee bedoeld. Hoewel Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog neutraal was, had de bevolking er ook onder voedselschaarste te lijden. Vooral vlees was een zeldzaam goed en in 1918 besliste de Nederlandse overheid enkel nog 'eenheidsworst' te verkopen, of worsten die van goedkoper vlees werden gemaakt. Ook in Duitsland gebeurde dat op eenzelfde manier. (StV)