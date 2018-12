Eén zege in laatste dertien duels CYPRUS 03 december 2018

00u00 0

Een dip is een understatement. In zijn laatste dertien wedstrijden kon Cyprus welgeteld... één keer winnen. Dat gebeurde thuis tegen Slovenië in de Nations League - de sfeer in Nicosia kan heet zijn - maar het zorgde niet voor het behoud in divisie C. In een groep met ook nog Bulgarije en Noorwegen degradeerde Cyprus. "En toch worden we geen makkelijke brok", beweert Ran Ben Shimon, die Standard-verdediger Laifis tot één van de sterkhouders rekent. (PJC)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN