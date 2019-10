Exclusief voor abonnees Een zeeschelp, gevonden op het strand van Sussex 11 oktober 2019

Christus op een toast, of Maria in een schuimende espresso: die 'wonderbaarlijke verschijningen' hadden we al gehad. Osama bin Laden in een schelp, dat is nieuw. Een vrouw deed de ontdekking tijdens een strandwandeling op Winchelsea Beach, in het Britse East Sussex. Debra Olivers oog viel op de opmerkelijke schelp, vermoedelijk afkomstig van een oester, tijdens een romantische wandeling met haar man Martin, op de dag van hun 42ste huwelijksverjaardag. De 60-jarige vrouw, een juridisch secretaresse, barstte naar eigen zeggen in lachen uit toen ze in de 'seashell' een griezelige gelijkenis met de voormalige Al-Qaedaleider zag. "Eerst dacht ik Jezus te herkennen, tot ik de tulband zag en me realiseerde Osama bin Laden in mijn handpalm te hebben. Grappig ook, omdat hij op zee werd begraven." Anderen zegden in de beeltenis ook die van de voormalige Iraanse ayatollah Khomeini te herkennen. (SPK)

