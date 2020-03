Exclusief voor abonnees Een wereld zonder Beatles 'Yesterday' 18 maart 2020

Imagine, stel je eens voor. Een wereld waarin niemand van de Beatles heeft gehoord en je de grootste singer-songwriter van de planeet kunt worden. Dat is het opzet van de romantische komedie 'Yesterday', die scenarist Richard Curtis - bekend van 'Notting Hill', 'Blackadder' en 'Love Actually' - bedacht. De Beatlesloze wereld vormt het decor voor een hartverwarmend liefdesverhaal, met een lach en een traan - in de beste Britse traditie, dus.