Exclusief voor abonnees Een week in het spoor van Dimitri Vegas Like Mike Exclusieve zomerreeks 23 juli 2019

00u00 0

Exact tien jaar geleden joegen Dimitri en Michael Thivaios, twee onbekende broers uit Willebroek, op Ibiza hun droom na: wereldberoemde dj's worden. In 2019 léven ze die droom als Dimitri Vegas & Like Mike. Uw krant trok naar het Spaanse eiland voor dat jubileum en volgde een week in hun spoor. Tot en met vrijdag krijgt u een unieke inkijk in het leven van twee van Belgiës beroemdste artiesten. Een exclusief reisverhaal over familie, werk en liefde in tijden van overrompelend succes.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis