Een vuistje voor het klimaat

Het ging er dinsdag tijdens de ontmoeting tussen Greta Thunberg en Barack Obama wel héél gemoedelijk aan toe. De Zweedse klimaatactiviste gaf de voormalige Amerikaanse president een vuistje. "Jij en ik zijn een team", zei Obama. "Ze is nog maar 16 jaar, maar is nu al één van de grootste voorvechters van onze planeet", aldus de ex-president. "Ze beseft dat haar generatie de dupe zal zijn van de klimaatwijziging en schrikt er niet voor terug om echte actie te eisen." De boodschap die Thunberg bracht, was duidelijk: "Niemand is te klein om een impact te hebben en de wereld te veranderen, dus doe alles wat je kan."

