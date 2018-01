Een vuist tegen racisme 22 januari 2018

'Say no to racism.' Na de gebeurtenissen in Kortrijk vlak voor de winterstop - de oerwoudgeluiden richting Uche Agbo - maakte Standard een publiek statement. Iedereen in het stadion, inclusief alle spelers, stak de vuist in de lucht. Mooi initiatief van de Rouches. "Onze club en zijn supporters staan bekend voor hun anti-racistische overtuigingen. We willen Eupen bedanken om zich meteen bij dit initiatief aan te sluiten", klonk het in een communiqué. Beide ploegen speelden in de eerste helft met truitjes waarop #notoracism en #fairplay4all bedrukt stond. Er werd ook een video getoond op het groot scherm waarin de spelers een boodschap inspraken. "Deze betreurenswaardige houding moet geband worden uit de voetbalstadions. Standard zal zich altijd blijven verzetten tegen dergelijk gedrag." (FDZ)

