Een vrouwelijke Jezus en héél veel pleisters HEILIG BLOEDPROCESSIE 11 mei 2018

35.000 bezoekers kwamen gistermiddag kijken naar de jaarlijkse Heilig Bloedprocessie in Brugge. Zij zagen een vrouwelijke Jezus - al zal niemand dat gemerkt hebben. De vijf maanden oude Stéphanie speelde haar rol met verve. 1.000 van de ruim 1.700 figuranten stonden iets nerveuzer dan normaal aan de start: ze droegen nieuwe sandalen, die tijdens de voorbereiding al voor pijnlijke voeten zorgden. "Het achterstuk werd te hoog uitgewerkt", legt schoenmaker Robin Saunders uit. Hij was de laatste week non-stop bezig. "We hebben er een stuk afgesneden en het leer opnieuw mooi afgewerkt." Toch was niet iedereen er gerust op: voor aanvang van de processie werden massaal veel tape en 'Compeed'-pleisters tegen blaren geplakt, vooral bij kinderen. Gelukkig kwam er geen bloed - heilig of niet heilig - aan te pas: op enkele blaren en pijnlijke voeten na kwam iedereen ongedeerd aan de meet. (MMB/BHT)

