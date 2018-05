Een voorveeld voor iedereen Column 12 mei 2018

Natuurlijk kun je als weldenkend Europeaan moeilijk anders dan tegen Donald Trump zijn . Iemand die hem prijst, wordt niet langer in de hippe koffiebars van Borgerhout toegelaten. Dat wil niemand. Dus: een verschrikking, die Trump. Net wat u zegt. Helemaal anders dan Barack Obama, die voor hij goed en wel aan zijn presidentschap was begonnen de Nobelprijs voor de Vrede kreeg wegens zijn "buitengewone inspanningen om de internationale diplomatie en samenwerking tussen de mensen te bevorderen". Maar eigenlijk omdat hij een vriendelijke en beleefde meneer was. Een Mister Proper. Nooit kwaad. Altijd correct en politiek correct. Bovendien niet bijzonder daadkrachtig, wat sommigen als een vorm van wellevendheid zien.

