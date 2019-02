Een voordeel voor de Kanaries? Niet echt 27 februari 2019

Thuisploegen met een kunstgrasveld bevoordeeld? Niet op Stayen, zo blijkt uit een analyse van de resultaten van STVV de voorbije jaren. In 2011-2012, het eerste seizoen met de synthetische mat, deed geen enkele ploeg slechter voor eigen publiek - het leidde zelfs tot degradatie. Ook toen de Limburgers na drie jaar terugkeerden op het hoogste niveau bleek het kunstgras geen wondermiddel. In de eerste twee seizoenen lag het aantal thuispunten in de competitie lager dan bij de andere ploegen. De jongste twee kampioenschappen scoort STVV gemiddeld wél beter dan de concurrentie. Door de grasmat of het betere spelersmateriaal? (VDVJ)

