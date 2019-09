Exclusief voor abonnees Een vleugje textiel 14 september 2019

Na 25 jaar meubels te hebben ontwikkeld, pakt het Belgische designmeubelmerk Ethnicraft dit najaar uit met een eerste homewarecollectie. Refined Layers heeft voor ieders wat wils. Het is een verzameling van kussens en plaids met zowel minimalistische als eclectische motieven. Prijzen: van 46 (kussen layered dots) tot 330 euro (plaid Carmel Nomad). De sofa op de foto is de lederen variant van het succesvolle model N701. Ook dat is een nieuwigheid.

