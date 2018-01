Een vleugje sexappeal 00u00 0

In nummer 64 van de reeks Kiekeboe duikt een uitvinding op die nogal wat mannen zouden willen in hun badkamer. "Het is zover! Mijn eau-de-toilette is klaar!", aldus de ietwat malafide uitvinder. "Mannen die zich besprenkelen met dit parfum worden voor vrouwen onweerstaanbaar! De vrouwen zullen bij bosjes voor hen vallen! Jaren heb ik aan dit parfum gewerkt. En zijn aparte eigenschap dankt het aan toevoeging van het sap van de boejabes!"

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee