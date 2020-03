Exclusief voor abonnees Een virus, en plots kunnen PS en N-VA wél samen in regering? 14 maart 2020

00u00 0

Volgens verschillende bronnen doen koninklijk opdrachthouders Patrick Dewael (Open Vld) en Sabine Laruelle (MR) er momenteel alles aan om een noodregering op poten te zetten, die in eerste instantie de gevolgen van de coronacrisis aanpakt. Dat de PS nu toch bereid zou zijn om - tijdelijk - met N-VA te besturen, komt mede door de druk van de oudere garde. De afgelopen dagen was er veel contact tussen minister-presidenten Elio Di Rupo en Jan Jambon, die beiden beseften wat de corona-impact kan zijn op de regionale economieën. Toch is dat nog niet beklonken: de PS heeft intern nog wat overtuigingswerk en de MR wil graag Sophie Wilmès als premier houden, maar is volgens de andere partijen al royaal bedeeld.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis