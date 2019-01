Eén vijfde elektriciteit kwam vorig jaar uit buitenland 08 januari 2019

00u00 0

De grote onbeschikbaarheid van de verschillende kernreactoren in Doel en Tihange heeft de import van elektriciteit vorig jaar doen pieken. Meer dan een vijfde van de elektriciteit kwam in 2018 uit het buitenland. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van hoogspanningsnetbeheerder Elia. Vooral in de maanden oktober en november zakte de nucleaire productie tot een historisch dieptepunt. In die periode draaide van de zeven kernreactoren enkel Doel 3. De nucleaire schaarste dreef de energie-import en de productie van gascentrales op. In november was zelfs 43% van de energiemix afkomstig van gas. 2018 was volgens Elia een goed jaar voor zonne-energie, met 4% van de energiemix. Met offshore en onshore windenergie erbij, werd vorig jaar meer hernieuwbare energie geproduceerd: 12% aandeel, tegenover 11% in 2017.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN