Een varken in Brussel

Een allegaartje aan kleinzielige ambtenaren, een zieke politiecommissaris en een varken bevolken 'De hoofdstad', Robert Menasses succesroman over het reilen en zeilen binnen de Europese Unie. In een tiental parallelle verhaallijnen organiseren de ambitieuze cultuurambtenaar Fenia Xenopoulo en haar baas een groot EU-jubileumevenement. En wat beter dan daarop de Auschwitz-overlevenden in de bloemetjes te zetten? Dankzij de vele tragikomische scènes en spannende plotwendingen leest 'De hoofdstad' als een trein, maar met de stuk voor stuk onsympathieke ambtenaren of hun project krijg je weinig voeling.

