Één van 's lands meest gezochte criminelen door politie zelf uitgezet 17 juli 2018

00u00 0

Een week geleden is hij toegevoegd aan de 'most wanted'-lijst van de federale politie, maar in juni vorig jaar werd crimineel Safet Rustemi (foto) nog onder politiebegeleiding het land uitgezet - met de mededeling dat hij de komende drie jaar niét mocht terugkeren. Dat bevestigt Dienst Vreemdelingenzaken, na berichtgeving van 'La Dernière Heure'. "Rustemi werd in 2015 een eerste keer veroordeeld en in 2017 een tweede keer, volgens de info die in zijn dossier staat. Telkens kwam hij vrij na een borg van 25.000 euro. Maar hij had geen verblijfsvergunning", zegt Dominique Ernould van de Dienst Vreemdelingenzaken. Nu is Rustemi dus één van 's lands meest gezochte criminelen, omdat hij een bende geleid zou hebben die zich bezighield met prostitutie en drugs.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN