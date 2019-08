Exclusief voor abonnees Eén van overledenen gaf les op brandweerschool: “Zijn gezin en de brandweer, daar deed hij alles voor” Cédric Maes en Birger Vandael

12 augustus 2019

05u00 18 De Krant Zelfs al was Chris Medo (42) instructeur op de brandweerschool, tegen wat hem en zijn collega's gisteren overkwam, was hij kansloos. Samen met een andere vrijwillige brandweerman is hij omgekomen tijdens het blussen van een leegstaand pand in Beringen. "Ze leefden om anderen te helpen", klinkt het bij familie en vrienden.

Helga Gillis kon het gisteren niet vatten. Haar man Chris vertrok zondagochtend thuis in Heusden-Zolder in alle vroegte naar een brand. Zoals zo vaak en vol overtuiging, want hulpverlener zijn was zijn roeping -zo schreef hij zelf toen hij tien jaar geleden toetrad tot het korps van Heusden-Zolder. "De brandweer was zijn leven. Hij stond altijd klaar om uit te rukken - leefde om anderen te helpen", vertelt Helga in tranen. Ze is stil, krijgt niet veel gezegd, wordt omringd door vrienden en familie. "De tijd lijkt eindeloos traag voorbij te gaan, alles duurt zo lang."

Superpapa's

Je hebt 22% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis